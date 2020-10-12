Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию Совета безопасности по защите от новых инфекций. Соответствующий указ опубликован на едином портале правовой информации.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе.

Комиссия будет заниматься угрозами распространения различных инфекций, а также антимикробной резистентности. В задачи органа будет также входить выработка мер по предотвращению распространения вирусов и сохранению здоровья населения.

Ранее в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России к населению обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, в том числе ношения средств индивидуальной защиты.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Наибольшее число случаев — в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538) и Московской области (440). Меньше всего заразившихся — в Ненецком автономном округе и Чечне (2 и 7 соответственно).