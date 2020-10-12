Пользователей сети смутил снимок модели в чересчур коротких шортах

Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) поделилась снимком в откровенном наряде и смутила подписчиков. Комментарии появились под ее постом в Instagram.

На размещенном в сети фото 26-летняя девушка позирует на фоне стены вполоборота к фотографу. На ней — белый кроп-топ, который она надела без бюстгальтера, а также короткие светло-голубые шорты из денима бренда Fit Jeans, частично оголяющие ягодицы. Публикация набрала 275 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись комментировать наряд блогерши. «Твой муж знает, что ты публикуешь подобное?», «Эпичный кадр», «Ты всегда выглядишь невероятно», «Слишком идеально», «Выглядишь отлично, но подобные джинсовые шорты точно не для меня», — писали они.

Ранее в октябре фанатов смутила фигура предпринимательницы Кайли Дженнер на новом видео. 23-летняя знаменитость разместила сторис, на которой попозировала в боди леопардовой расцветки с вырезами, частично оголяющими грудь. На кадрах Дженнер поворачивается спиной к камере и демонстрирует ягодицы.