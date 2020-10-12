Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю из-за протестов в стране

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в Instagram пожаловалась на травлю из-за протестов в стране.

Теннисистка заявила, что устала от бесконечных призывов и агитации в навязчивой форме. «Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? Вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость?» — задалась вопросом она.

11 октября Соболенко опубликовала пост, где рассуждала о косметике. Пользователи сети в комментариях раскритиковали спортсменку и посчитали, что с ее стороны было бы важнее высказаться о происходящем в стране.

Соболенко стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде. Также в ее активе девять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Шесть из них — в одиночном разряде.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

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