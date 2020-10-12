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Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю из-за протестов в стране

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Арина Соболенко
Арина Соболенко
Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в Instagram пожаловалась на травлю из-за протестов в стране.

Теннисистка заявила, что устала от бесконечных призывов и агитации в навязчивой форме. «Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? Вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость?» — задалась вопросом она.

11 октября Соболенко опубликовала пост, где рассуждала о косметике. Пользователи сети в комментариях раскритиковали спортсменку и посчитали, что с ее стороны было бы важнее высказаться о происходящем в стране.

Соболенко стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде. Также в ее активе девять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Шесть из них — в одиночном разряде.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.


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URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
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