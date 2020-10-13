ООН подсчитала число умерших от голода в 2020 году. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, его цитирует Reuters.

В организации рассказали, что в этом году по меньшей мере семь миллионов человек умерли от голода. По словам Бизли, для борьбы с проблемой ООН нужно будет собрать 6,8 миллиарда долларов в ближайшие полгода.

В июле сообщалось, что введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения в некоторых странах отрезали деревни от продовольствия и медицинской помощи, из-за начавшегося массового голода в мире ежемесячно умирает 10 тысяч детей. Так, в Буркина-Фасо хронически не доедает каждый пятый ребенок. Цены на продукты питания в стране резко выросли, и 12 миллионам человек из 20 не хватает еды.

Еще в конце апреля Дэвид Бизли утверждал, что миру грозит голод библейского масштаба. По его словам, человечество может столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Чтобы избежать такого развития ситуации, Бизли призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

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