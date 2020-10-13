Змееловы поймали питона рекордного размера

В американском штате Флорида пойман темный тигровый питон рекордной длины. Об этом сообщает KPTV.

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Огромную самку питона нашли змееловы Райан Осберн (Ryan Ausburn) и Кевин Павлидис (Kevin Pavlidis), сотрудничающие с властями штата. «Когда я увидел эту змею, то подумал: "Боже мой, эта зверюга могла бы в буквальном смысле убить меня", — рассказывает Павлидис, на счету которого свыше 400 питонов. — Она длиннее любого питона, которого я видел раньше». Когда Осберн попытался ее схватить, она обвилась вокруг него.

Вес питона составил 47 килограммов, а длина 5,715 метра, что на 2,54 сантиметра больше, чем длина самого крупного темного тигрового питона, которого удавалось поймать охотникам, работавшим в регионе Эверглейдс во Флориде прежде.

Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Они случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.

В июле сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной пять метров 18 сантиметров. Он столкнулся с гигантской змеей на восьмой месяц охоты на питонов, которую он вел в национальном парке Эверглейдс.