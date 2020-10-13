Максим Викторов принял решение выйти из совместного с ВЭБ проекта

Управляющая компания «Эвокорп», председателем совета директоров которой является Максим Викторов, приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«УК "Эвокорп" и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с ВЭБ.РФ. Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов "Эвокорп" при участии в других проектах», - приводит агентство сообщение компании.

Это решение означает, что УК прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Легион».

Компания «Эвокорп», являющаяся учредителем группы компаний «Нацпроектстрой», совместно с ВЭБ.РФ участвовала в корпоративном управлении ГК, являясь доверительным управляющим ЗПИФ (владеет 49,9 процента акций АО «ГК НПС»).