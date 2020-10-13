Выделено пять стадий потребления во время коронавируса в России

За время эпидемии коронавируса россияне прошли через пять стадий потребления, последняя из которых обозначена как «переход к новой реальности». Соответствующие этапы выделили специалисты консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, первый этап пришелся на период с января по март. В это время в стране было затишье перед бурей, и россияне считали коронавирус внешней угрозой. Следующий этап — с марта по май — охарактеризован закупками товаров впрок. В это время выросла аудитория онлайн-магазинов, службы доставки стали наращивать производственные возможности.

Третьим этапом стала «стабилизация», продлившаяся с мая по июнь. В это время россияне привыкли к совершению покупок онлайн, а предприятия адаптировались к новым условиям. Период с июня по сентябрь эксперты охарактеризовали как «восстановление». За эти три месяца работу возобновили непродовольственные магазины и рестораны. Предприниматели стали стараться наверстать упущенное.

«Однако уже в сентябре новая финансовая реальность остужает покупательский энтузиазм», — говорится в исследовании. Пятой стадией стал переход в новую реальность. Потребителей волнует перспектива второй волны инфекции, хотя они уже достаточно осведомлены о мерах безопасности. В то же время предприниматели «цифровизируют» цепочку поставок.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии российские магазины отстали от моды. Доля нераспроданных до карантина товаров на витринах магазинов одежды достигла 30 процентов.