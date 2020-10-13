Российская туристка напоила дочь на пляже в Крыму до потери сознания

Крымская прокуратура начала проверку опубликованной в соцсетях информации о том, что российская туристка напоила дочь шампанским до потери сознания. Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным агентства, инцидент произошел на Приморском пляже Ялты. После того, как в сети появились данные о госпитализации девушки с признаками алкогольного отравления, сотрудники прокуратуры заявили о намерении «выяснить обстоятельства приобретения и употребления алкоголя, а также условия жизни и воспитания подростка».

«Также будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка», — добавили в надзорном ведомстве.

Как отметили в агентстве, в сообщениях, появившихся в социальных сетях, говорилось о том, что девушка учится в десятом классе. Она упала в обморок после того, как выпила вместе с матерью несколько бокалов спиртного напитка.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя вместе со знакомым решили вывести тараканов в нежилом помещении на первом этаже пятиэтажки и случайно отравили соседей. В результате умерли двое детей.