Россияне решили вывести тараканов и случайно отравили детей

Россиянин из Симферополя вместе со знакомым решили вывести тараканов в нежилом помещении на первом этаже пятиэтажки. Однако перекрытия в здании не были герметичными, в результате чего ядовитым веществом случайно отравились соседи. Двое детей скончались. Об этом говорится на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Трагедия произошла в доме на улице Ларионова. Индивидуальный предприниматель арендовал помещение, над которым находятся квартиры. Перекрытия между этажами сообщаются вентиляционными отверстиями, о чем бизнесмен знал. Мужчина купил специальный препарат, чтобы избавиться от насекомых, и отдал его знакомому. Тот разложил таблетки по комнате и ушел, закрыв двери.

В течение двух дней препарат взаимодействовал с воздухом, в результате чего выделился ядовитый газ фосфин, который проник в квартиру на втором этаже. Женщина, проживающая там, вызвала скорую помощь — состояние здоровья трех ее детей резко ухудшилось. На момент прибытия бригады мальчик в возрасте 10 месяцев скончался. Еще двух детей, восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика, доставили в больницу, девочку спасти не удалось.

Россиянам предъявлено обвинение по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей». Свою вину мужчины признали полностью.

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