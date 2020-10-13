Популярная актриса вышла в свет в платье 24-летней давности

Популярная американская актриса и певица Зендая вышла в свет в наряде 24-летней давности. Об этом сообщает Vogue.

Знаменитость получала награду за новаторство в мире моды (Visionary Award) на церемонии награждения Green Carpet Fashion Awards 2020, которая прошла онлайн.

«Мода поселилась в моем сердце, еще когда я была совсем маленькой девочкой. Я обожаю одежду, ведь это не просто вещи. В них скрываются искусство, эмоции, чувства. Я нашла себя через одежду, стала уверенной в себе и выросла настоящей женщиной», — выступила с речью Зендая.

Во время мероприятия она была одета в облегающее длинное платье Versace коричневого цвета, выпущенное в 1996 году — в год рождения самой актрисы. Свой наряд она дополнила туфлями на каблуках люксового бренда Christian Louboutin.

По мнению известного стилиста Лоу Роача (Law Roach), Зендая выбрала указанное платье из экологических соображений, а также ради сходства с супермоделями конца прошлого века. «Если бы Зендая на тот момент была совершеннолетней, она вполне могла бы стать манекенщицей Versace», — заключил он.

В сентябре датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. На фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Кристенсен также поделилась снимками из молодости, на которых она позирует в этом боди.