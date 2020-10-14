Сотрудник Росгвардии покончил с собой

В одной из частей Екатеринбурга военнослужащий Росгвардии покончил жизнь самоубийством. Об этом в среду, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского округа Росгвардии.

По факту самоубийства начата проверка. Выясняются обстоятельства случившегося и причины, подтолкнувшие сотрудника Росгвардии к такому поступку. В ведомстве отметили, что родным погибшего окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Тело 33-летнего командира было обнаружено сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокеанского флота, в настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.