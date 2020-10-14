Хакеры взломали домашние камеры людей и выложили видео на порносайты

Хакеры взломали домашние IP-камер видеонаблюдения и выставили полученные ролики на продажу, а также выложили их на порносайтах. Жертвами киберпреступников стали жители Сингапура, Таиланда, Южной Кореи и Канады, пишет The New Paper.

По данным издания, злоумышленники получили доступ более чем к 50 тысячам устройств. На многих из них владельцы домашних камер либо раздеты, либо находятся в «компрометирующем положении». При этом на некоторых роликах хорошо видны их лица.

К примеру, среди оказавшихся в руках хакеров видео есть запись кормящей ребенка грудью женщины, девочки-подростка в футболке и трусах, которая делает уроки, а также того, как люди ходят в туалет — они оказались в поле зрения камеры, потому что не закрыли дверь.

В общей сложности хакеры завладели тремя терабайтами видео. Они выставили доступ к камерам на продажу: стоимость подписки составила 150 долларов (около 11,5 тысяч рублей по нынешнему курсу). При этом пробный доступ, который позволит изучить 700 мегабайт украденных видео, они предоставляют бесплатно. В материале также отмечается, что некоторые видео были опубликованы на порносайтах.

За взлом камер злоумышленникам может грозить до семи лет тюрьмы — в том случае, если окажется, что на видео были несовершеннолетние, то материалы содержали детскую порнографию.

Эксперт компании Check Point Клемент Ли (Clement Lee) отметил, что чаще всего хакерам удается взломать IP-камеры, потому что их владельцы используют небезопасные пароли. Он также напомнил пользователям о том, что лучший способ не стать жертвой киберпреступников — это не размещать личную информацию в интернете.

Ранее эксперты назвали самые легкие для взлома пароли. В этот список вошли пароли, состоящие из простых слов (например, password или qwerty), а также содержащие имя, дату рождения или номер телефона.