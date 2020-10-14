В Литве призвали перестать «лаять» на Россию

Бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас призвал власти Литвы пересмотреть внешнеполитический курс страны и перестать «лаять» на Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Литва.

По словам литовского политика, нынешний курс правительства наносит ущерб стране. Он отметил, что при действующей власти подобная тенденция лишь продолжится. Шустаускас подчеркнул, что лишь со сменой правительства станет возможным изменение внешнеполитического курса.

Экс-мэр также добавил, что, если бы литовские власти не «лаяли на Россию, как собаки», то и жилось бы в стране хорошо. Так, он отметил, что при таком развитии событии литовцы бы платили за бензин только несколько центов.

Ранее Сейм Литвы призвал к санкциям против России из-за Белоруссии. Парламент страны принял резолюцию, в которой призвал международную общественность отреагировать на происходящее в Белоруссии. Депутаты призвали Москву не вмешиваться в белорусские дела. Согласно заявлению Сейма, если все же будут иметь место попытки «ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа», Литва применит дополнительные санкции против России и представителей белорусской власти.