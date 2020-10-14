Медведев назвал неэффективным закрытие границ в борьбе с коронавирусом

Закрытие границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции является неэффективным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости в среду, 14 октября.

«Мы все это уже прочувствовали весной, и сейчас это продолжается», — сказал он, добавив, что «вирус никаких границ не разбирает».

14 октября стало известно, что Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония. Самолеты из Москвы в Белград и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, из Москвы в Токио — один раз в неделю, также запланирован еженедельный рейс из Владивостока в Токио.

Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.

Сейчас для россиян доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.