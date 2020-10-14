Оценена вменяемость замуровавшей сына в бетон россиянки

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней россиянки, которая убила сына и залила его тело бетоном. Об этом в среду, 14 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую вменяемой.

По версии следствия, убийство произошло 5 марта 2020 года. Накануне 12-летний мальчик ушел из дома и вернулся лишь под утро. После ссоры мать дождалась, пока сын уснет, и несколько раз ударила его гантелью по голове. Чтобы скрыть следы преступления, тело ребенка она спрятала в погребе пустующего дома, залив бетоном, а гантели и вещи выбросила в реку.

Ранее сообщалось, что обвиняемая четыре месяца пыталась запутать следствие, изображая горе. Женщина сама обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка, сообщив, что он ушел в школу и не вернулся. Пока полицейские и волонтеры ежедневно искали ребенка, полагая, что мальчик может быть жив, его мать строила карьеру в политике — готовилась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора области.

В своих агитационных роликах она делала акцент на том, что хорошая мать может быть достойным политиком.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.