Звезда сериала «Чики» впервые прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова впервые прокомментировала слухи о романе с актером и блогером Антоном Лапенко. Запись интервью с ней была опубликована на YouTube-канале «Стрелец-молодец».

«Это бред», — заявила артистка. Она отметила, что сначала они вместе с коллегой смеялись над подобными новостями, которые «начали разлетаться как вирус», однако позднее ей начало казаться странным то, как активно обсуждается эта тема.

Михайлова рассказала, что Лапенко — добрый и очень внимательный человек. При этом она подчеркнула, что у нее есть другой молодой человек, от которого она хочет детей. Она предположила, что ее возлюбленному неприятны слухи о ее романе с коллегой по «Чикам».

В сентябре Лапенко и Михайлову заметили на вечеринке, которая прошла после фестиваля «Кинотавр». Они весь вечер обнимались, а затем отправились на пляж, где сидели на шезлонгах и разговаривали. Весной блогер дал интервью журналисту Юрию Дудю, в ходе которого рассказал, что у него есть возлюбленная, с которой он «проживает очень приятный момент в жизни». Имя своей девушки он раскрывать не стал.