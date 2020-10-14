Кремль отреагировал на информацию об ударе по Армении

Российские военные проверяют информацию об ударе по территории Армении, в результате которого был разрушен один из объектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, российские военные находятся в постоянном контакте с азербайджанскими и армянскими коллегами. «У министра [обороны Сергея] Шойгу были телефонные контакты с его коллегами с обеих сторон. Эта информация проверяется и анализируется», — отреагировал Песков.

Отвечая на вопрос, вступят ли в силу механизмы ОДКБ, если информация подтвердился, представитель Кремля предложил дождаться результатов проверки.