Голодные львы заживо съели гулявшую по саванне зебру и попали на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР голодные львы напали на гулявшую по саванне зебру и съели ее заживо. Запись с животными появилась 13 октября на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

На кадрах видно, как львиный прайд неожиданно выпрыгивает из зарослей и нападает на молодую зебру. Жертва попыталась сбежать, однако хищники окружили ее. В считанные секунды зебра стала едой для многочисленных львов.

Видеозапись всего за сутки собрала более трех тысяч просмотров. Пользователи сети восхитились ловкостью и силой львов. «Мне так радостно видеть, что охота удалась; это значит, что львы смогли достойно поесть», «Отличное видео! Показывает мощь львиного прайда, которая делает их успешными», «Хорошая работа, прекрасные львы», — комментировали зрители.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера очевидцы сняли на камеру, как львица атаковала и заживо съела бородавочника. За кадром слышно, как посетители парка обсуждают увиденное и делают фотографии с животными.