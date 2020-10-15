Женщина месяцами тайно поила коллегу транквилизатором и попала в тюрьму

В итальянской коммуне Бра женщина в течение девяти месяцев тайно поила коллегу капучино с транквилизатором и попала в тюрьму на четыре года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

53-летняя Марианджела Серрато (Mariangela Cerrato) подсыпала в кофе конкурентки психоактивное вещество со снотворным и седативным эффектами. Она надеялась, что начальство уволит коллегу за слабую продуктивность и сонливость. Жертва заподозрила неладное, когда внезапно въехала в дерево после работы.

После небольшой аварии она некоторое время пробыла дома и заметила, что сонливость и другие симптомы исчезли. Тогда она предположила, что причина ее ухудшившегося состояния в кофе, который она регулярно пила на работе. По возвращении в офис ее подозрения усилились, когда Серрато начала настаивать купить бодрящий напиток. «Давай я все-таки принесу тебе капучино? Как он тебе может навредить?» — уговаривала коллега.

Женщина приняла предложение, но вместо того чтобы выпить кофе, она отнесла его в лабораторию на анализ. Получив результаты, она сразу же обратилась в полицию. Патрульные проследили за Серрато и выяснили, что она покупала кофе для коллег и каждый раз подсыпала в стаканчик жертвы транквилизатор.

Несмотря на доказательства, Серрато отрицает свою вину и пытается обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в американском городе Арнолд, штат Миссури, офисный работник подмешал ЛСД в напитки «негативных» коллег и попался. Он добавил наркотики в напитки трем людям: двум в бутылки с водой и одному в кофе.

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