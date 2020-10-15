Скромный подарок родителей принес сыну сотни тысяч долларов

В австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, сын выиграл сотни тысяч долларов в лотерею благодаря скромному подарку родителей. Об этом сообщает портал UPI.

Австралиец, пожелавший сохранить анонимность, получил от отца и мачехи лотерейный билет к розыгрышу, состоявшемуся 10 октября. Билет принес имениннику крупный денежный приз — около 860 тысяч долларов (66,8 миллиона рублей). «Это самый лучший подарок из всех, что я когда-либо получал!» — отметил победитель.

По его словам, именно родители напомнили ему проверить лотерейный билет и узнать итоги розыгрыша. «Они сгорали от желания узнать, оказался ли подаренный ими билет призовым!» — объяснил он.

На выигранные деньги австралиец планирует купить новую машину и погасить долги.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, женщина получила в подарок от сына лотерейный билет и в одночасье стала долларовой миллионершей. Победительница пока не решила, как распорядится денежным призом.