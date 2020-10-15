Эксперт назвал самые опасные места для ноутбука

Заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин назвал самые опасные места, куда не следует ставить работающий ноутбук. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, включенное устройство не нужно ставить на такие мягкие поверхности, как плед, одеяло и подушка, поскольку ноутбук может перегреться из-за перекрытия вентиляционных отверстий. Это чревато выходом компонентов из строя. Помимо этого, с таких поверхностей в гаджет попадает пыль и мусор, которые забиваются в вентиляционный кулер.

Также ноутбук не следует ставить на кухне, так как есть риск случайно пролить на него воду и другие жидкости, что тоже может частично или полностью вывести технику из строя. Рядом с другими электроприборами и магнитами размещать устройство тоже нельзя — это может вызвать магнитные помехи, которые приведут к потере данных на носителе.

Ранее сообщалось, что перегрев является одной из главных причин поломки компьютера. Из-за повышенной температуры может выйти из строя как монитор, так и центральный процессор. Также из-за высокой температуры железа на корпусе монитора ПК могут появиться трещины.