Познер оценил митинги в разных странах

Телеведущий Владимир Познер оценил уличные акции протеста в разных странах мира. Отвечая на вопрос поклонника на сайте «Познер Online», журналист объяснил такой шаг граждан невозможностью по-другому сообщить о негодовании.

«Люди выходят на улицу, рискуя быть арестованными или избитыми полицией, если нет иного способа донести до властей свое крайнее недовольство», — подчеркнул он.

По мнению Познера, в митингах нет ничего варварского, однако журналист допустил, что иногда уличный протест превращается в мародерство. Ведущий добавил, что просто так люди не выходят и что так было всегда. Говоря об акциях протеста, Познер заметил, что не видит более цивилизованных способов влияния на ситуацию в стране, кроме выборов.

Ранее Владимир Познер подверг критике отношение некоторых россиян к начальству. В реплике журналист заметил у людей привычку почитать барина, которая так и не ушла за десятилетия.