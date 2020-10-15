Сортировка мусора в десять раз сократит объем захораниваемых в Приморье отходов

Мусоросортировочные комплексы, создаваемые в Приморье, позволят в десять раз уменьшить объем захораниваемых в регионе отходов. Об этом замглавы «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев сообщил ТАСС.

Лазарев отметил, что регион в 2020 году закупил четыре мусоросортировочных комплекса, три из которых уже установлены.

«Комплексы позволят не только увеличить процент сортировки и извлечения вторсырья, но и в десять раз уменьшить объем захораниваемых хвостов после сортировки, поскольку все отходы прессуются и брекетируются в кубики», — объяснил Лазарев.

В настоящее время в Приморье действуют 13 мусорных полигонов., на которых происходит захоронение отходов.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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