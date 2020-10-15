Крымским татарам вернут жилье

Очередь на жилье для репрессированных и депортированных крымских татар в Симферополе будет закрыта в 2020 году. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Москалькова отметила, что крымские татары пережили «огромную трагическую историю». Российские власти делают все возможное, чтобы восстановить их права, подчеркнула она. Омбудсмен напомнила, что в рамках целевой программы по развитию Крыма на меры по реабилитации репрессированных народов выделено 14 миллиардов рублей.

Насильственное переселение крымских татар из Крыма в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и ряд регионов РСФСР было проведено в 1944 году советскими властями. Официально депортация оправдывалась фактами участия крымских татар в формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии. Впоследствии все обвинения с татар сняли, но фактически они уже не могли вернуться в Крым. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной.

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