Бразильский новичок «Зенита» приехал в Россию и удивился

Бразильский новичок петербургского «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями от России. Его слова доступны на сайте сине-бело-голубых.

Полузащитник заявил, что удивился петербургскому климату, когда приехал. «Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: "Уфф, ну и мороз!"», — заметил он. Бразилец заверил при этом, что быстро привыкнет к погоде.

Вендел подчеркнул, что перед прибытием в клуб переписывался с соотечественником Малкомом, который играет за «Зенит» второй сезон. «Он рассказал мне много хорошего о клубе», — подчеркнул хавбек.

23-летний Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» 6 октября. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/2025. На родине футболист играл за «Флуминенсе». Кроме того, с 2019 года хавбек вызывается в молодежную сборную Бразилии.

«Зенит» после 10 туров Российской премьер-лиги лидирует в турнирной таблице. Второе и третье места занимают московские «Спартак» и ЦСКА.