Аргентинский нападающий Лионель Месси поучаствовал в потасовке после матча отбора на чемпионат мира против сборной Боливии. Видео доступно в Twitter-аккаунте Movistar Deportes.

Встреча команд прошла во вторник, 13 октября, и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1. После финального свистка между игроками начался конфликт, основными участниками которого стали Месси и боливийский форвард Марсело Морено. Судя по видео, аргентинца разозлили слова Морено.

После победы в матче Аргентина с шестью очками заняла второе после Бразилии место в таблице отборочного турнира в Южной Америке. Боливия потерпела второе поражение подряд на старте квалификации и сейчас занимает последнее, десятое место.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Действующим обладателем Кубка является сборная Франции, которая победила хорватов в финале мундиаля 2018 года.