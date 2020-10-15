В России вступились за украинские колеса

Российские транспортные компании, входящие в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), вступились за украинские колеса, импорт которых может попасть под ограничения. Письмо с просьбой не вводить их направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишет РБК.

Инициатива запрета импорта железнодорожных колес с Украины исходила от Минтранса. Ведомство обосновывало ее заботой о внутренних производителях, которые могут пострадать из-за слишком высокого предложения на фоне общего снижения спроса. В настоящее время 80 процентов российского рынка поделены между двумя компаниями: структурой холдинга Evraz и Объединенной металлургической компанией. Члены СОЖТ называют такое положение олигополией.

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В настоящее время украинские колеса облагаются в России пошлиной в размере 34,22 процента от цены. Однако эксперты считают, что даже в таких условиях производители способны снижать цены ради привлечения покупателей.

В свою очередь транспортные компании указывают, что их рентабельность сильно зависит от цен на колеса, которые включены в себестоимость закупаемых вагонов. В настоящее время средняя цена одного колеса составляет 80-100 тысяч рублей, что примерно вдвое выше уровня 2018 года. В результате стоимость колес в цене вагона составляет 16-17 процентов вместо прежних 7-8.

14 октября президент Владимир Путин распорядился снять санкции с нескольких украинских предприятий и разрешить ввоз их продукции в Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что в первую очередь послабления коснутся компаний, изначально ориентированных на российский рынок.