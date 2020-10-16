В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число умерших превысило 5,9 тысячи, достигнув отметки в 5906 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 353 тысячи случаев инфицирования, во всей России выявлено 1,3 миллиона случаев заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует. Она также рассказала, что большинство заразившихся коронавирусом являются офисными работниками.