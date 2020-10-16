«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео

Российский тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил полет в сложных метеоусловиях. Соответствующее видео на YouTube показало Минобороны.
«Летчики отработали взлеты, посадку с уходом на второй круг, а также взаимодействие с группой руководства полетами», — говорится в подписи к ролику.
«Российская газета», обратившая внимание на видео, пишет, что в представленном военным ведомством ролике самолет совершил «мокрую» посадку.
В августе 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос производства замены Ан-124 будет детально прорабатываться примерно до конца 2040-х годов. В июле того же года член Общественного совета при Минобороны России, директор Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.
В июне прошлого года командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».
Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний военно-транспортный самолет. Первый полет совершил в 1982 году. Всего выпущено 55 машин.