Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами

По тактико-техническим характеристикам российский тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» чуть лучше американского конкурента C-5 Galaxy. Об этом пишет «Звезда».

Еженедельник отмечает, что Ан-124 «Руслан» превосходит C-5 Galaxy по грузоподъемности и дальности, но уступает по скорости. Тем не менее, как сообщает издание, в настоящее время Россия из-за «осложнившихся взаимоотношений с Украиной» лишена возможности сборки и внесения изменений в конструкцию машины, в отличие от США, чей самолет модернизирован до версии C-5М Super Galaxy.

«Все, что есть в России — 36 "Русланов". Половина из них — уже доноры. Пока идет тяжба с украинской стороной, их "потрошат", чтобы продлить жизнь другим "Русланам". И все это мгновенно ставит наш Ан-124 "Руслан" в явного аутсайдера», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в распоряжении США имеется 60 единиц C-5 Galaxy, в том числе 31 самолет C-5М Super Galaxy.

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В августе 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос производства замены Ан-124 будет детально прорабатываться примерно до конца 2040-х годов.

В июле того же года член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

В июне прошлого года командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний военно-транспортный самолет. Первый полет совершил в 1982 году. Всего выпущено 55 машин.

C-5 Galaxy — американский стратегический военно-транспортный самолет. Первый полет совершил в 1968 году. Всего выпущено 131 таких машин.

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