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Минобороны России обвинило военного атташе США в Киеве во лжи

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Военного атташе при посольстве США в Москве вызвали в Министерство обороны России, чтобы донести позицию ведомства по поводу высказываний его коллеги из дипломатического представительства Вашингтона в Киеве. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает РИА Новости.

В российском военном ведомстве указали, что заявление американского военного атташе в Киеве полковника Бриттани Стюарта о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии» «содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе».

В Минобороны также подчеркнули, что сказанное Стюартом противоречит заявлениям Пентагона об отсутствии альтернатив мирному урегулированию ситуации на Украине.

В сентябре сообщалось, что британское Минобороны назвало Украину «задним двором России». В Twitter-аккаунте ведомства появился пост о совместных с Киевом учениях «Объединенные усилия-2020». В тексте говорилось, что британские парашютисты высадились на Украине, чтобы проверить способность оказать быструю помощь союзникам в случае необходимости. На превью была написана фраза «Мы высадились на заднем дворе России».

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