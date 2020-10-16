Российские ученые начали производить белок из метана

Российские ученые компании «Биопрактика» разработали технологию производства кормового белка из метана. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Опытно-промышленная установка была запущена в пятницу, 16 октября. Технология основана на действии метанотрофных бактерий, использующих природный газ для питания и размножения, являясь при этом основой микробного белка.

Отмечается, что по качеству микробный белок не уступает животному, при этом его производство значительно экологичнее, а также не зависит от климатических условий.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.