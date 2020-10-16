Ставропольские фермеры получили гранты на развитие

В Ставрополье фермеры получили гранты на развитие в рамках конкурса «Агростартап». В общей сложности выдано более 56 миллионов рублей на поддержку 19 хозяйств, передает ТАСС со ссылкой на краевой Минсельхоз.

«В текущем году средства гранта "Агростартап" предоставлены в размере 56,6 миллиона рублей 19 крестьянским (фермерским) хозяйствам. Девять хозяйств займутся овощеводством, пять — птицеводством, два хозяйства займутся разведением пчел, виноградарством, одно — ягодничеством», — указано в сообщении.

Конкурсный отбор на получение грантов «Агростартап» проводится по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году средства были выделены 28 фермерам.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.