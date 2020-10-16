Россиянку попытались убить мышьяком в ресторане «Наздоровье» на популярном курорте

Российскую туристку пытались отравить во время отдыха на Кубе, добавив в блюдо мышьяк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент с 53-летней путешественницей произошел в ресторане «Наздоровье» в городе Гавана. Неизвестные добавили в масло черного тмина кадмий, мышьяк и свинец.

В результате, употребив блюдо, туристка выжила, однако у нее развилось онкологическое заболевание. Как уточняет источник, после случившегося московские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В феврале охранник отеля в Коста-Рике был признан виновным в убийстве туристки, которая праздновала свой день рождения в гостинице в ноябре 2018 года. Бисмарка Эспинозу Мартинеса приговорили к 16 годам тюремного заключения за совершенное полтора года назад убийство Карлы Стефаньяк. Он проник в ее номер, пользуясь своим положением.

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