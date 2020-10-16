Юрист назвал список запрещенных к онлайн-продаже товаров

В список товаров, которые запрещены к онлайн-продаже, входят драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и ряд технических устройств. Такой перечень в беседе с агентством «Прайм» назвал управляющий партнер МКА «Статус Групп» адвокат Даниил Мархиев.

Юрист отметил, что спросом пользуется табачная продукция. Однако ее тоже нельзя продавать дистанционно. «Об этом прямо говорит статья 19 Федерального закона (№ 15-ФЗ) об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», — пояснил он. То же касается и алкоголя.

Из технических средств к продаже в Интернете запрещены гаджеты для негласного получения информации. Например, микронаушники или часы со встроенной камерой. За нарушение этого запрета грозит наказание вплоть до лишения свободы на четырехлетний срок.

В конце 2019 года сообщалось о росте нелегальной торговли спиртным через Интернет. Так, по подсчетам аналитиков, оборот «теневого» рынка составил 2,5 миллиарда рублей за 12 месяцев.