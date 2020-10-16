Россияне испугались второй волны коронавируса и расхотели путешествовать

Россияне испугались второй волны коронавируса и стали массово отменять туристические поездки. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как отметили в РСТ, туристы расхотели путешествовать после осеннего увеличения числа выявленных случаев COVID-19. В итоге, подсчитали эксперты, доходы туротрасли сократились на треть по сравнению с 2019 годом.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала о 30-процентном сокращении летнего турпотока по сравнению с прошлым годом. По ее словам, этот показатель можно назвать хорошим — эксперты прогнозировали падение спроса до 70 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне резко потеряли интерес к отдыху в Крыму на фоне пандемии коронавируса. Осенью турпоток на полуостров значительно снизился.