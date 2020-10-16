Суд отпустил обвиненную в убийстве бабушки школьницу

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать школьницу, обвиняемую в убийстве бабушки, из-за недоработок следствия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 15-летняя обвиняемая находилась в квартире бабушки на Ланском шоссе. Между родственницами вспыхнул конфликт, и школьница стала наносить пожилой женщине удары ножом. От полученных ранений бабушка обвиняемой скончалась на месте. Свою вину девочка не признала и отказалась от дачи показаний.

В суде отметили, что к своему ходатайству об аресте школьницы следователи не приложили никаких документов, которые могли бы послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Суду не предоставили данные о событиях преступления, сведения о времени, дате и причине смерти потерпевшей и сведения о наличии криминальных причин смерти. Кроме того, среди документов отсутствовал протокол осмотра места происшествия.

В пресс-службе отметили, что без всего этого суд не имел возможности обсуждать обоснованность и законность возбуждения уголовного дела, задержания школьницы и предъявления ей обвинения. Школьницу отпустили.

Ранее сообщалось, что после убийства бабушки девушка украла 20 тысяч рублей, принадлежавших погибшей, и попыталась скрыться. Однако через несколько часов она была задержана полицейскими. По словам супруга погибшей пенсионерки, у бабушки и внучки были отличные отношения. Внучка часто приходила к ним погостить из-за постоянных ссор со своей матерью, которая периодически выгоняла девушку из дома.