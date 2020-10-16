Из легкого пациентки вытащили аппликатор для тестирования на COVID-19

Врачи извлекли аппликатор для тестирования на COVID-19, оказавшийся в легком 51-летней пациентки больницы, сообщает British Medical Journal Case Reports Journal.

Прибор для выявления коронавирусной инфекции оказался в легком в результате несчастного случая.

Пережившей операцию женщине сделали надрез и установили специальную дыхательную трубку-трахеостому. Перед тем как выписать пациентку, сотрудники медучреждения должны были убедиться, что она не подхватила коронавирус во время пребывания в больнице. Из-за трахеостомы мазок нужно было брать через дыхательную трубку, однако аппликатор сломался прямо во время процедуры. Обнаружить пропажу с помощью рентгена не удалось, и специалисты воспользовались компьютерной томографией. Снимок отобразил небольшой отек в районе правого легкого. Позже упавший фрагмент вытащили.

Как уточняет Daily Star, некоторые аппликаторы для проведения тестов на коронавирус специально сделаны таким образом, чтобы после взятия мазка ненужную длинную часть можно было легко отломать и выбросить, поместив в пробирку маленький фрагмент с материалом пациента.

В British Medical Journal Case Reports Journal подчеркнули, что несмотря на необходимость брать мазок на COVID-19 у пациентов с трахеостомой, в медицинской среде нет согласованных указаний по проведению данной процедуры. «Повышенная озабоченность на фоне SARS-CoV-2 и необходимость работать в защитном костюме увеличивает риск совершения ошибки со стороны медработников», — добавили авторы статьи.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки подъема заболеваемости COVID-19. По словам представителя ведомства, увеличение количества зараженных коронавирусом продолжится до двух с половиной недель.