В Ингушетии ликвидировали боевика

Правоохранительные органы Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали боевика в Назрани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Преступник, который был устранен в Насыр-Кортском округе Назрани, находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106. Отмечается, что спецоперация около 18-этажных домов-близнецов продолжается. Территория вблизи данных строений была оцеплена. Подробности операции пока не раскрываются.

Ранее в Дагестане ликвидировали двух боевиков, атаковавших наряд полиции. По данным СМИ, в 01:15 на 774 километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб полицейские попытались остановить иномарку для проверки документов. В ответ на требование силовиков из машины был открыт огонь на поражение в сторону сотрудников. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.