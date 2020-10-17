85-летнюю россиянку с коронавирусом привязали к кровати и сломали ей руку

Пожилую жительницу Урала выписали с синяком и переломом руки после лечения от коронавируса, сообщает Е1.ru. Она рассказала, что в больнице ее били и привязывали к кровати.

По словам Алены Лобановой, внучки пострадавшей, после того, как у ее бабушки Галины Андрияновны подтвердился COVID-19 с двусторонним воспалением легких, ее госпитализировали в инфекционную больницу. Посещения на время пандемии запрещены, поэтому бабушка жаловалась на издевательства по телефону — называла больницу концлагерем.

Внучка думала, что ее родственница слишком впечатлительная, и спрашивала врачей, не привезти ли в больницу успокоительные — они отвечали, что ничего не нужно. При этом, отмечает девушка, психических расстройств у Галины не было. Накануне дня выписки, 14 октября, врачи рассказали родным пострадавшей, что женщина повредила руку.

Когда Галину Андрияновну привезли домой, то увидели, что пенсионерка ходит с трудом, однако объясняли это последствиями тяжелой болезни. Алена стала раздевать бабушку, чтобы поменять памперс, и увидела, что с двух сторон на плечах у той были синяки. «Правая рука вся синевато-черная. Левая тоже до локтя такого же цвета», — вспомнила россиянка.

«Бабушка рассказала, что ее били, била какая-то Марина. Рассказывать боялась, постоянно переспрашивала: я не в больнице, я дома? Или спохватывалась: надень мне срочно маску, сейчас увидят, что я без маски», — отметила Лобанова.

Приехавшие на утро врачи сказали, что ушибам на теле пенсионерки больше недели, но кроме них у пострадавшей перелом правого плеча. При этом пенсионерку выписали без гипса или повязки. Тогда бабушка рассказала, что ее били кулаками и привязывали так, что порвали халат.

По словам врача, бабушка упала сама, разгибала прутья кровати, засовывала голову в решетку и билась. «У нее руки слабые, она кружку с водой с трудом поднимала, — не поверила Алена. — Еще сказали, что 85-летняя бабушка сама кидалась на врача».

В полиции установили, что телесные повреждения пенсионерке нанесли между 2 и 14 октября в больнице Нижнего Тагила и назначили судмедэкспертизу.