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08:14, 3 июля 2026Мир

В МИД России раскрыли план кураторов Киева

Галузин: Кураторы Киева думают, как заморозить боевые действия и выиграть время для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Кураторы Киева думают лишь о «заморозке» боевых действий, их цель — выиграть время для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перегруппировки сил. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин.

Он указал, что в настоящее время у Киева нет самостоятельности в принятии решений, и он транслирует только то, что ему передают кураторы.

По словам Галузина, России необходимо урегулирование, которое сможет принести в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин конфликта.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что РФ готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, отметил Галузин.

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