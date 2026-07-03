Галузин: Кураторы Киева думают, как заморозить боевые действия и выиграть время для ВСУ

Кураторы Киева думают лишь о «заморозке» боевых действий, их цель — выиграть время для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перегруппировки сил. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин.

Он указал, что в настоящее время у Киева нет самостоятельности в принятии решений, и он транслирует только то, что ему передают кураторы.

По словам Галузина, России необходимо урегулирование, которое сможет принести в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин конфликта.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что РФ готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, отметил Галузин.