Появились подробности о выбросившей детей из окна россиянке

Россиянка, которая выбросила из окна двух дочерей, тяжело переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

У супругов также были проблемы с разделом имущества. Женщина, по словам представителя экстренных служб, сама пыталась выброситься из окна вслед за детьми и порезала себя ножом, но ее остановил отец — дедушка пострадавших детей.

Ранее стало известно, что девочки пяти и восьми лет, которых жительница Саратова выбросила из окна, госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Мать госпитализировали с ножевым ранением. По словам детского омбудсмена в Саратовской области Татьяны Загородней, истинные причины трагедии сейчас выясняются.