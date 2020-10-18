Белорусский силовик зашел в минский фастфуд с автоматом наперевес

В одном из минских фастфудов заметили белорусского силовика, который зашел туда с автоматом наперевес. Кадры в воскресенье, 18 октября, опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Мужчина в камуфляже, с балаклавой на голове и автоматом в руке прохаживался перед прилавком и разговаривал по мобильному телефону. Кроме него и автора видео, в заведении никого не было.

Ранее сообщалось, что в преддверии массовых акций протеста к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенка вновь стянули военную технику и автозаки. Также силовики расположились во дворах в районе Партизанского проспекта.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. 12 октября МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными.