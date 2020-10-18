В Минске начались задержания на протестной акции

Правоохранительные органы начали задерживать участников несанкционированной протестной акции, которая проходит в Минске в воскресенье, 18 октября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

В ГУВД подтвердили, что задержанные уже есть, однако назвать их точное число затруднились.

В то же время правозащитный центр «Весна» сообщил, что в белорусской столице к настоящему времени задержаны как минимум три человека, в том числе журналист.

Ранее сообщалось, что в преддверии акции протеста в Минске ко дворцу Независимости, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, направили колонну военной техники и автозаков. Также в центре города были закрыты несколько станций метро.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. 12 октября МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными.