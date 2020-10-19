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Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самый высокий уровень закредитованности населения зафиксирован в Калмыкии, Туве и Курганской области. Там степень долговой нагрузки оценивается в 87, 76 процентов и 73 процента, соответственно. При этом общий объем кредитования за последний год вырос на 13 процентов, свидетельствует исследование РИА Новости.

Самые низкие показатели были отмечены в южных регионах страны. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3 процента. По мнению экспертов, это связано с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

Также в пятерку самых незакредитованных субъектов вошли республика Крым, Дагестан, Чечня и Севастополь. Там уровень долговой нагрузки населения не превысил 20 процентов. В Москве же эта планка составила 29,6 процента.

По оценкам аналитиков, среднедушевая задолженность по кредиту составляет 230 тысяч рублей. В основном, россияне берут в долг 200-300 тысяч. Такой результат был зафиксирован в 47 регионах. Еще в 17 субъектах — 100-200 тысяч рублей, в 16 — более 300 тысяч, а в пяти регионах — менее 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ. Эта ситуация особенно обострилась на фоне коронавируса, когда многие граждане потеряли работу или лишились премий.

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