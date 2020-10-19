Золотодобытчики загрязнили сотни километров рек в Сибири

Экологи выявили около 80 фактов загрязнения рек в нескольких регионах Сибири, где работают золотодобывающие предприятия. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эксперта WWF, координатора экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова.

По его словам, специалисты исследовали южную часть Красноярского края, Республику Алтай, Хакасию, Туву и Кемеровскую область. Колотов подчеркнул, что выбор пал именно на эти регионы, поскольку, согласно данным спутникового мониторинга, здесь в экологическом плане «золотодобывающие компании гадят больше всего».

«Мы использовали данные с космического спутника и отправляли их в надзорные органы. Было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота. Общая протяженность выявленных загрязнений водных объектов — 2611 километров», — сказал эксперт.

Из общего числа 17 фактов загрязнения зарегистрировано в Красноярском крае, 19 — в Туве, 20 — на Алтае, 6 — в Хакасии. Кроме того, случаи были выявлены в Кемеровской области, где ситуация осложняется и загрязнением от угольных резервов. Колотов отметил, что даже после инцидента в прошлом году, когда десятки золотодобытчиков погибли, пытаясь скрыть загрязнение и нарушения в работах, остальные «как гадили в реки, так и гадят».

В октябре 2019 года в Красноярском крае произошло обрушение незаконно возведенных дамб. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. По официальным данным, в результате ЧП погибли 20 сотрудников холдинга «Сибзолото», 44 человека пострадали.

10 октября более 50 докладчиков, среди которых известные музыканты, актеры, общественные деятели, политики и экоактивисты, обсудили проблемы климатического кризиса и изменения климата в рамках мероприятия «Обратный отсчет» от TED. Глобальная дискуссия состоящая из 5 сессий («Срочность», «Руководство», «Трансформация», «Прорыв» и «Действия») сочетала в себе передовые научные исследования и действенные вдохновляющие идеи TED. Подробнее – в специальной коллекции мультимедийного сервиса Okko с лучшими выступлениями с «Обратного отсчета».