Московские СИЗО перестали принимать арестантов из-за коронавируса

С понедельника в московских следственных изоляторах перестали принимать арестантов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН России по Москве.

Исключение составят лишь СИЗО-7 в Капотне и СИЗО-12 в Зеленограде. Последнее будет принимать арестантов, следующих транзитом через Москву.

Кроме того, из-за роста уровня заболеваемости в Москве, ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных в суд и на следственные действия, а также временно прекращены любые свидания арестантов с близкими. Ограничения на посещение СИЗО не коснулись лишь следователей, дознавателей и адвокатов. Как отметили во ФСИН, они смогут общаться с заключенными в комнатах для краткосрочных свиданий (через стекло).

Такие меры будут действовать до особого указания.