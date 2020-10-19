Красноярские компании начали поставлять шоколад в Китай

Компании из Красноярска начали поставлять шоколад на китайский рынок, первая партия собственного производства уже отправлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое агентство развития бизнеса.

«Это пробная партия. Она будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках Китая. Также экземпляры продукции будут направлены оптовым потребителям — участникам специализированной выставки, прошедшей в городе Нинбо в начале сентября. Это 80 китайских компаний, с которыми наши предприниматели установили контакты», — отметили в организации.

Как уточняет агентство, услуги по размещению товаров красноярских производителей на китайских онлайн-площадках финансируются Центром поддержки экспорта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.