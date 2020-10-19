Рэпер похвастался деньгами в клипе и был задержан полицией

Американский рэпер Фонтрелл Антонио Бейнс, известный как Nuke Bizzle, похвастался деньгами в клипе EDD и был задержан полицией. Об этом сообщает The Hill.

В треке, сопровождающем видео, 31-летний хип-хоп-артист зачитал текст о том, как ему удалось обмануть Департамент занятости населения (Employment Development Department) и заработать денег при помощи мошенничества. Вскоре после выхода музыкального ролика его арестовали в Лас-Вегасе.

В полиции уточняли, что Nuke Bizzle подал заявление на получение пособия по безработице на сумму, превышающую 1,2 миллиона долларов. Он использовал 92 дебетовые карты, оформленные на третьи лица.

Бейнса обвиняют сразу в трех правонарушениях: мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и перевозке украденного имущества между штатами. Ему грозит до 22 лет лишения свободы.

В мае португальский рэпер Mota Jr был найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. В соцсетях музыкант регулярно публиковал сэлфи с драгоценностями, дорогими машинами и пачками денег. В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле оказался совсем не богатым. Полиция предполагает, что грабители похитили Mota Jr и пытали, чтобы узнать, где он прячет деньги и драгоценности.