Пьяный подводник из Британии попытался командовать выгрузкой ядерных ракет в США

Пьяный офицер-подводник из Великобритании попытался командовать выгрузкой ядерных ракет в США. Об этом пишет The Sun.

Лейтенант-коммандер по имени Лен Лув (Len Louw) был временно направлен на американскую базу «Кингз-Бей» в штате Джорджия. Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке. Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки нетрезвым. Очевидцы отмечают, что он также принес с собой ведро жареной курицы.

Будучи пьяным, британский офицер попытался командовать выгрузкой 16 ядерных ракет Trident с подлодки. Однако один из присутствовавших понял, что Лув нетрезв, и доложил об этом начальству.

The Sun сообщает, что сейчас провинившегося отправили обратно на базу в Шотландию, к которой приписана подлодка. В отношении лейтенанта начато расследование.

Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. 15 октября стало известно, что часть экипажа британской ядерной подлодки HMS Vigilant заразилась коронавирусом в стриптиз-клубах и барах США. Офицеры ослушались приказа оставаться на базе и отправились развлекаться.

До этого название подлодки неоднократно упоминалось в скандалах из-за вечеринок и наркотиков на борту, после чего ее прозвали «Секс и кокаин на службе Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine).

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